鬼滅之刃作者吾峠呼世晴入選TIME次世代百人榜　多名華人同在列

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-18 17:20

美國《時代周刊》（TIME）2月17日公布2021年的「次世代百人榜」（TIME100 NEXT）名單，列出100位具影響力的新興領袖，其中日本當紅漫畫家、《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴成功入選，也有多位華人上榜。

圖為《時代雜誌》官網，刊載的次世代百人榜。《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴的頭像是漫畫。（Time）

吾峠呼世晴是百人榜「奇才」中唯一的日本漫畫家，但由於這只是筆名，吾峠呼世晴在百人榜中成為唯一以漫畫圖像取代相片的人。據《時代周刊》介紹，該作品的電影動畫改寫日本票房紀錄，令人對這位神秘作者更為著迷。

介紹中特別引述其刊載的《少年JUMP》中《鬼滅之刃》擔當編輯大西恒平的說話，他表示吾峠的「認真、誠實與強烈的責任感」性格，反映在書中。

↓點擊圖輯觀看還有哪些人物上榜（部分）↓

多位來自各界的名人亦有成為了次世代百人榜的名單上，包括曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）、TikTok最大網紅達梅利奧（Charli D'Amelio）等。

名單上也有多名華人，包括中國政治紅人福建省副省長郭寧寧、中國導演趙婷、網絡紅人李佳琦，以及在台灣的48歲國民黨主席江啟臣。

▼相關圖輯：點擊即睇《鬼滅之刃》如何颳起日本2000億經濟奇蹟？▼