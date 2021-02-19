日本女生天生啡髮被逼染黑　校方後續處理欠妥　被判賠33萬日圓

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-19 18:11

一般學校都會要求學生儀容整潔，髮型與服飾須樸素端莊。日本有間高中的老師要求學生將頭髮「染回」黑色，卻導致校方被告上法庭。校方最終在2月16日被判賠33萬日圓。事件觸發日本國內有關「黑色校規」的討論。

大阪府羽曳野市立懷風館高中一名老師多次要求一名高二女生染黑頭髮，令她頭皮發痛，亦導致她心理受傷害，在高二那一年的9月起沒上學。女生後來將校方告上法庭，要求校方賠償約為220萬日圓。大阪地方法院對女生提出的部分訴求表示認可，判決校方賠償33萬日圓。

【相關圖輯】體育堂女生不准穿內衣 天生棕髮要染黑 10條日本學校的奇怪校規

+ 8 + 8 + 8

報道稱女生被老師多次要求「將棕色頭髮染回黑色」，但她堅稱自己頭髮是天生棕色。有3名老師檢查過女生髮根，發現她髮色本為黑色。女生則稱自己幼時所拍照片沒有修改過，可證明她頭髮的真實顏色。她稱考慮上訴。

大阪地方法院稱，校方依照校規指導學生屬於合法行為，但在女生沒上學之後，校方將她從學生名冊中除名、撤去她在課室內座位，做法「明顯欠妥」。法院稱校方「沒考慮此舉對學生造成的心理打擊」，也沒有為她重返學校創造適當環境，最終判校方向原告賠償。

日本校規：圖為2005年8月8日，日本長崎市學生手持火炬，出席悼念長崎原子彈爆炸的活動。（Getty）

對學生儀容過度規範的校規，被外界稱為「黑色校規」。日本福岡縣律師會曾調查縣內不合理的校規，它研究過佐賀市22間中學後發現，13間對學生的內衣顏色有特定要求。有一名女教師從學生衣領拉扯出胸圍帶子來檢查它的顏色。對於有學校要求學生展不內衣顏色，律師會認為是違反人權。

大阪女生被強制染髮事件，在日本看來已在學界造成影響。有學校把校規中的「禁止棕髮」改為「禁止染髮」，還有學校廢除包括「規定內衣顏色」的規則。

【相關圖輯】疫情下日本學校工作量大增 老師崩潰：快過勞死 列9大防疫工作（點圖放大瀏覽）：