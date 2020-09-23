《野豬大改造》令和版？高橋海人拍《黑色校規》憶中學奇怪禁忌

一起改變明天吧！《黑色校規》由尊尼人氣團體「Sexy Zone」成員佐藤勝利，與「King & Prince」高橋海人精彩共演，《瀨戶與內海》漫畫家此元和津也執筆劇本，《野豬大改造》製作人河野英裕監製，並由菅原伸太郎導演執導。

受夠了校規？！

故事舞臺為嚴格控管學生髮型、服裝以及行動的光津高校，高二生．小野田創樂（佐藤勝利飾）在班上毫無存在感，而他的好友月岡中彌（高橋海人飾）個性自由奔放，常做出令周遭出乎意料的驚人行動。某天小野田創樂對天生擁有栗色秀髮的女同學一見鍾情，但她卻為了不被學校強制染成黑髮而拒絕上學，瀕臨被退學的危機。小野田創樂與月岡中彌為了拯救女同學和大家的自由，決定採取行動打破這「黑色校規」，而《黑色校規》的劇情和演員組合，也令人聯想到當年山下智久與龜梨和也所主演的經典日劇《野豬大改造》，《黑色校規》也因此被視為「令和版」的《野豬大改造》。

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高中生不准談戀愛？高橋海人吐槽母校

《黑色校規》是部描述對於嚴格限制髮型、服裝、行為等不合理校規，一群高中生們正面與其對抗的青春熱血劇。人氣偶像團體「Sexy Zone」成員佐藤勝利在劇中飾演帶頭對抗學校的高二生，被問到高中母校是否有奇怪的校規時，他表示：「放學的路徑照年級劃分開來，所以如果有學長要帶我們去吃飯的話，放學後都要到車站才能集合，而不是從學校一起出發。」高橋海人則說：「學生手冊上有寫著禁止談戀愛，很糟糕吧？還以為是少女漫畫呢！」

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讓大家看了都有感觸

佐藤勝利也透露同團的成員中島健人看了《黑色校規》後，還傳了「讚」的貼圖給他，他說：「常用言語捉弄我的健人，也有說不出話的時候，看來這部作品似乎也令他有所感觸。」這次佐藤勝利所屬的團體「Sexy Zone」還負責演唱電影主題曲〈麒麟之子〉，佐藤勝利表示：「很開心能讓我們演唱電影主題曲，也很謝謝大家的支持！」高橋海人則透露佐藤勝利令他感到十分安心，他說：「拍攝前跟勝利一起去吃飯，他對我說：『我會在拍攝現場營造氣氛，你就好好享受拍攝吧！』讓我覺得很值得依靠。勝利在休息室時會窩在角落讀劇本，真的很可愛，就像小狗一樣。」

進戲院打破校規吧！

尊尼創辦人強尼．喜多川於去年7月逝世，佐藤勝利透露當初向喜多川社長報告要接演《黑色校規》時，社長竟然還問他真的要參演嗎？佐藤勝利笑說：「很可惜社長在電影上映前離開了，但能跟他提到這部作品……對我來說，這是部很珍貴的作品。」佐藤勝利也語重心長地表示：「透過這部電影，希望能傳達出有時候不需要無謂的忍耐，希望這部作品能成為辛苦生活的大家的一點助力。」

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