新冠肺炎｜廢棄鐵罐「變身」洗手盆　尼日利亞傢俱工巧手助抗疫

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-04 20:03

非洲的貧窮國家，因衛生環境普遍較差，增加傳染病爆發的風險。特別是在今天新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，洗手在非洲顯得缺乏但十分重要。有兩名尼日利亞的傢俱工人，就利用廢棄的大鐵罐，製成洗手盆供人們洗手。

圖為尼日利亞，一個已完成的洗手盆，放在傢俱店外，供路過的人們洗手清潔。（AfricaNews Youtube截圖 ）

兩名來自尼日利亞的傢俱工人，阿當（Bamigbose Adams）及奧布（Emmanuel Ogbu）正發售着他們的新傢俱，鐵罐洗手盆。

阿當表示，他們一次看到回收場一些被棄置的大型鐵罐，在想着要如何回收循環再用成為有用的東西時，想出的點子：把鐵罐製成洗手盆，供人在家裏使用。

鐵罐洗手盆製作方法簡單，在挑選完整合適的廢置鐵罐後，經切割鑽洞、噴漆、清潔，再把鋅盆水龍頭和膠水管安裝，就製作完畢。

「誰要遏止病毒傳播，都是我們的客戶。」阿當表示，他們已把部分製成的洗手盆送給醫院，供人們洗手。

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正確的洗手對防止新冠肺炎傳播事關重要，但尼日利亞的貧困導致衛生環境惡劣，連洗手的廁所資源亦短缺。

兩人表示他們可以每天製造10個洗手盆，目標是出售給一般家庭及學校，增加洗手的設施，讓更多人可以保持雙手清潔。