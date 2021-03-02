新冠肺炎｜加納總統親身接種疫苗證安全　成全國第一人

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-02 11:36

繼加納後，非洲的科特迪瓦（Ivory Coast）亦開始新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）接種計劃，接種在3月1日開始。在加納（Ghana），總統阿庫福－阿多（Nana Akufo-Addo）及第一夫人在電視直播下注射疫苗，率先接種。

圖為2月26日，科特迪瓦取得由COVAX分發的50萬劑疫苗，在3月1日開始接種。（Reuters）

加納總統阿庫福－阿多3月1日在電視的直播下，接受阿斯利康（AstraZenca）研製的新冠疫苗接種。阿庫福－阿多表示要以身作則，第一個注射疫苗：「這可證明疫苗是安全的，讓國民都可以安心接種疫苗。」

加納2月24日取得由世界衛生組織等主導的疫苗全球獲取機制（COVAX）分發的60萬劑疫苗，成為全球首個獲COVAX分配疫苗的國家。科特迪瓦亦在同月26日，獲COVAX分發50萬劑疫苗。

加納的全國疫苗接種計劃在3月3日陸續展開，較科特迪瓦晚了兩天。

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阿庫福－阿多在2月28日發表電視講話，呼籲國民勿相信流言，疫苗安全且有效：「疫苗不會改變你的DNA，不會注入晶片讓政府監控，也不會導致不孕。」呼籲民眾安心接種。