泰國總理巴育不滿媒體追問　竟向記者臉部噴消毒酒精

環球趣聞
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泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）不時有出位舉動，他3月9日在新聞發布會被問棘手問題後，突然拿起消毒酒精，離開講台，並走向坐在第一排的記者，向他們臉部近距離噴灑消毒酒精，突如其來的舉動引發議論。

巴育政府有3個部長2014年參與反政府示威，上周暴動罪成被判監。巴育9日在記者會上被問到後補內閣部長名單後，感到惱怒。沒有戴上口罩的他拿起講台上的消毒酒精，一手拿起酒精向記者噴灑，一手拿着口罩掩蓋自己口鼻。

↓巴育向記者噴灑消毒酒精

圖為3月9日泰國總理巴育在曼谷出席新聞發布會時，向記者噴灑消毒酒精，以避免回答有關內閣改組的問題。（Reuters）

路透社9日報道，巴育其後被拍到向同一班記者發言，表情看起來愈來愈煩惱，並再次向記者噴灑消毒酒精，之後離開。

巴育出位事件簿

這並非巴育首次向記者「出招」，過去他曾對新聞工作者作出無禮舉動，包括扭記者耳朵和向攝影團隊擲蕉皮。他亦試過在2018年1月8日拿出自己的1比1紙版公仔，然後對記者說：「與你們想問任何關於政治或衝突的事，問它吧。」隨即揮着手轉身離去。

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