詩妮娜地位提升？愛妃常伴泰王身旁　網民熱烈討論這張相

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-13 23:39

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）3月12日出席公開活動。他與王后素提達（Queen Suthida）與王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）聯袂出席。網民熱烈討論一張現場照片，稱這或顯示詩妮娜受寵，在宮中的地位再次提升？

《民意報》（Matichon Online）報道，泰王、王后及詩妮娜當日到訪彭世洛府（Phitsanulok）一間寺廟，又出席一座法院大樓的開幕禮，詩妮娜一直跟在泰王與王后後方。泰王及王后祭神時，詩妮娜在後方跪坐。他們坐着合照時，詩妮娜坐在兩人後方。惟驟眼看來，三人似是並排而坐。

不時在個人Twitter發布泰國政治及王室消息的蘇格蘭記者兼作家馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在Twitter上傳3人於12日出席活動的照片，第一張是三人「看似」並排而坐的照片，固然令他為之側目，而在他發布的第二則推文中，詩妮娜雖恪盡本分地身在泰王及王后後方，但馬歇爾稱這場面「仍然令人尷尬」。他指的應該是，從照片的「排位」，可見詩妮娜地位不凡。

自從詩妮娜「復寵」後，聲勢似乎更勝從前，有人認為對王后地位構成威脅。詩妮娜「回朝」後不時陪伴泰王履行公務，還經常與泰王、王后「三人行」。此外還有報道稱，泰王有意封詩妮娜為「第二王后」，倘若消息屬實，無疑是羞辱「第一王后」蘇堤達。

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那張照片被一些人視為詩妮娜「受寵」的例證，然而看來這非單一例子。

泰國王室內務府（Bureau of the Royal Household）網站2月7日發布泰王的畫作，畫中描繪一個生活自給自足的快樂家庭。畫中有一男一女在一間大屋中生活。泰國《新新聞報》（Khaosod）英文版稱，畫作的左邊畫有詩妮娜的徽章。這或顯示泰王對她寵愛有加。

泰王：圖為2月7日，泰王哇集拉隆功的畫作。有人認為畫作左方畫有詩妮娜的徽章，這是他表現寵愛王妃。（泰國王室內務府圖片）

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