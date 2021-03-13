韓國Coupang赴美上市大升4成　42歲創辦人當年受Groupon啟發創業

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-13 22:01

韓國電商Coupang在3月11日於紐約證劵交易所上市，首日收盤大升逾40%，引來外界關注。42歲創辦人金范石（Bom Kim）過去是哈佛大學畢業生，曾創辦雜誌，回流韓國後在2010年創立Coupang，在大約10年間，公司發展至今日有逾5萬名員工的規模。

韓國Coupang在3月11日於紐約證劵交易所上市，首日收盤大升逾40%（Twitter@Coupang쿠팡）

受Groupon啟發創業

據《中央日報》報道，金范石的父親是大企業的駐外員工，所以金范石童年時都在國外，中學時間居住美國，並畢業於哈佛大學政治系。他又曾入讀哈佛商學院的工商管理碩士（MBA）課程，在半年後輟學。

金范石曾經創辦雜誌，至後來出售公司，帶着資金回流韓國，他當年受到團購網站Groupon啟發，2010年8月決定進軍電商行業創辦Coupang，結果在多年之間，公司的快速直送服務受到讚賞，公司業務上升，更獲稱為韓國版亞馬遜（Amazon），至2018年銷售額超過4萬億韓圜（277億港元），惟公司至今仍未能轉虧為盈。

Coupang在韓國的2018年銷售額超過4萬億韓圜（Coupang官方網站）

獲5萬億韓圜新融資

報道指，在美國上市後，金范石的公司將能夠獲得5萬億韓圜（347億港元）的新融資，高於自2010年創業以來累積的4萬億韓圜（277億港元）虧損。

韓聯社報道，金范石認為所謂的「虧損」是一種投資，他稱Coupang今後將不斷展開有計劃的進攻型投資。