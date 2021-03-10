韓國媒體：速滑冠軍林孝俊或不能代表中國出戰北京冬奧

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-10 21:44

韓國媒體3月9日報道引述大韓體育會指，2018年平昌冬奧短道速滑1500米冠軍林孝俊即使得到中國國籍，也不大可能代表中國出戰2022年北京冬奧。

韓聯社報道，根據國際奧委會（IOC）《奧林匹克憲章》規定，選手若想改變國籍參賽，必須在代表國家參賽3年後才能用新國籍身份出賽。林孝俊2019年3月10日以韓國選手身份參加國際滑冰聯盟（ISU）的比賽，意味他要等到2022年3月10日後才能代表中國參賽，因此無法出戰同年2月舉行的冬奧。

圖為2018年2月22日韓國選手林孝俊在平昌冬奧參加男子500米短道速滑比賽。（Getty）

報道提到，奧運憲章設有條款容許例外情況出現，即假如中國及韓國的國家奧林匹克委員會和ISU達成協議，就可以減少或取消3年期限，但大韓體育會職員指，這情況大概不會發生，因考慮到林孝俊入籍中國後出戰可能會對韓國代表團帶來影響，並且可能留下不好先例，韓方允許他代表中國出戰的可能性不大。

林孝俊2019年6月因涉嫌在訓練中將隊友的褲子脫下，被起訴強制猥褻，一審判罰300萬韓圜，二審改判無罪，但仍在等待韓國大法院（最高法院）的最終判決，一旦二審判決被推翻，他將無法代表韓國參加奧運會。

林孝俊經理人公司3月6日的聲明指出，林孝俊過去2年來無法在韓國任何地方訓練。聲明指出，林孝俊已決定歸化中國，又指他希望在自己黃金年齡繼續職業生涯。