朝鮮媒體批評韓國演藝圈　指BTS及BLACKPINK遭奴役「過悲慘生活」

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-17 18:39

朝鮮媒體3月13日發文批評韓國演藝圈的培訓明星制度，指韓國偶像男團BTS防彈少年團與女團BLACKPINK等青年歌手都遭受奴役，是「過着悲慘生活」。

K-pop：圖為2019年5月1日，韓國天團BTS防彈少年團在美國拉斯維加斯表演（Getty）

專門報道朝鮮新聞、總部設於美國的朝鮮新聞網（NK News）報道，朝鮮媒體Arirang Meari在3月13日發文批評韓國演藝圈。

文章題為《韓國青年歌手隸屬大企業 被迫過着悲慘生活》，指韓國大部分青少年歌手包括BTS及BLACKPINK，都在小時候與包括SM娛樂（SM Entertainment）等在內的娛樂企業簽下合約，歌手受到不公平的合約束縛，及被「扣留」於訓練設施中。

朝鮮媒體Arirang Meari在3月13日發文批評韓國演藝圈（網絡截圖）

文章形容，這些青年歌手每天只能睡2、3小時，被迫接受嚴格訓練，而且他們所賺取的大部分利潤，都遭公司以「養育」的名義奪走，甚些有些年輕女歌手要為政界或商界人士提供性招待。報道指，文章又稱歌手遭惡毒及腐敗的娛樂企業老闆當成奴隸，同時遭剝奪身體、心靈及靈魂。

韓國民族統一研究院（KINU）的研究員李相星（Lee Sang Sin）表示，朝鮮寫這種文章，顯示平壤覺得要在國內完全封鎖韓國流行音樂的傳播，已變得困難，因此朝鮮正製造某種「反間諜」行動，聲稱這些流行歌曲是在惡劣的條件下製作的，即「如對待奴隸般剝削年輕的練習生」。

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