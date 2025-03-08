Chiikawa聯乘MLB推可愛周邊　賀新賽季揭幕戰　3月8日開售｜多圖

日本人氣動漫角色Chiikawa早前宣布與美國職棒大聯盟（MLB）合作，為3月18至19日在東京舉行的2025年常規賽揭幕戰推出聯乘周邊商品。Chiikawa在其官網發布這些cute爆限量商品的實物圖，有身穿棒球球衣的公仔、鎖匙扣、應援毛巾、襟章及ToteBag等。這些商品3月8日起在網上商店以及Chiikawa在日本各地的零售店開始發售。



Chiikawa在其社交平台宣布3月8日起發售與MLB聯乘的周邊商品：

Chiikawa在其官方社交平台發布這次聯乘周邊商品的實物圖，可以見到Chiikawa角色們身穿參與揭幕戰的洛杉磯道奇（LA Dodger）和芝加哥小熊（Chicago Cubs）的球衣。

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從宣傳照可見，身穿棒球球衣的Chiikawa角色們有的手握棒球棒、戴上手套，每人都變身成可愛小球員。聯乘周邊商品陣容豐富，有公仔、T恤、棒球帽、鑰匙圈、Totebag及毛巾等。好此物的粉絲們切勿錯過！