梅根節目上糾正嘉賓「我姓薩塞克斯」　網友：那是王室頭銜

英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）在生活類真人騷《With Love, Meghan》（《愛你的梅根》）的第二集中，糾正美國女星嘉蓮（Mindy Kaling）對她的稱呼，稱其現在的姓氏是『薩塞克斯』（Sussex）。這一舉動遭到網友狂噓，表示薩塞克斯是王室頭銜並非她的姓氏。不過也有美媒指，使用頭銜作為家族姓氏在王室內屬一種傳統。



在節目中，梅根會邀請名人嘉賓同她一起烹飪、插花或做園藝。其中第二集邀請了美國喜劇演員嘉蓮與梅根一起做三明治。其間，嘉蓮說：「我想世界上沒有人知道梅根·馬克爾吃過Jack In The Box，並且非常喜歡它。」梅根很快糾正了嘉蓮的說法，稱：「好好笑喔，你怎麼一直叫我『梅根·馬克爾』？你知道我現在叫『薩塞克斯』（Sussex）吧。」

梅根這一舉動後遭到網友瘋狂抨擊。一X平台用戶發文稱：「『薩塞克斯公爵夫人』是她通過婚姻才獲得尊稱。這不是她的姓氏，我很確定她的加州駕照上沒有寫着『梅根·薩塞克斯』。從法律上講，她的姓應該是蒙巴頓-溫莎（Mountbatten-Windsor）。」

姓氏與王室頭銜

梅根出生時的名字是Rachel Meghan Markle。2018年與哈里王子（Prince Harry）結婚後，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）授予他們薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）和公爵夫人（Duchess of Sussex）的王室頭銜。他們在2020年卸下王室職務後保留了自己的頭銜。

美媒People指出，使用王室頭銜作為家族姓氏是一項悠久的傳統。王室子女通常不使用像蒙巴頓-溫莎這樣的頭銜，而是採用父母的頭銜作為姓氏。例如，威廉王子（Prince William）和哈里王子在學生時代和軍隊服役期間被稱為「威廉威爾斯」（William Wales）和「哈里威爾斯」（Harry Wales），因為當時他們還未登基的父親查理斯三世（Charles III，又譯作查爾斯）被稱為威爾斯親王（Prince of Wales）。

王室成員通常以其名字或頭銜而聞名，並且擁有頭銜的王室成員通常沒有姓氏。王室官方網站給出的解釋是：「王室成員既可以用王室名稱來稱呼，也可以用姓氏來稱呼，但兩者並不總是相同。而且他們通常根本不使用姓氏。」