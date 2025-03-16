日本大阪打擊「企街」奇招　地面塗上黃色後流鶯銳減9成｜有片

綜合日本媒體報道，大阪府警察近日受訪時向傳媒表示，他們去年底開始在有不少時鐘酒店的兔我野町路面噴上黃色油漆後，在該街道駐足的妓女減少近90%，成效顯著。



日本電視台就大阪推出將地面塗上黃色油漆，令在街上的流鶯銳減的報道：

據日本媒體報道，大阪梅田的兔我野町一帶，時鐘酒店林立，有不少「企街」在那裡駐足造成社會問題。僅在這一地區去年就有18人因涉嫌賣淫而被捕。

針對此情況，當地居民和警方於去年12月採取了行動。他們將長達100米的小巷漆成黃色，希望給人留下明亮的印象，並營造一種讓人們不願意等待顧客的氛圍，甚至還添加了一些受水族館啟發的可愛圖片。該措施實施已近三個月，近日有日本媒體前往當地採訪看看措施成效。

大阪府曾根崎警署公共安全課長北川龍表示，與措施實施前相比，換成黃色後，站在這裏的女性人數減少了88%。我認為這真的是社區所有人努力的結果。

警方表示，措施實施前，等候顧客的平均人數為7.4人，但措施實施後，這一數字已下降道平均0.86人。

當地居民表示，過往女性和兒童要走過那個區域都有些尷尬和困難，但在採取這些措施後，他們現在可以順利通過，這是當地社區最大的欣慰。