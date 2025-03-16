日本駐中國大使金杉憲治變吃播KOL　品嘗美食拉近中日友好

日本駐中國大使金杉憲治近日在微博上以網紅身分與中國民眾互動，透過介紹中國各地美食與旅遊景點，拉近與當地民眾的距離。



金杉憲治的作風親民，不僅親自吃播四川麻婆豆腐、北京豆汁等地方美食，還在元宵節玩起「鹹甜湯圓大戰」，讓他的粉絲數自2023年4月以來快速增加至將近6萬人，在中國仇日氣氛下顯得相當難能可貴。

日本駐中國大使金杉憲治說四川方言。（微博）

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金杉憲治大使近日造訪四川料理餐廳，大口品嚐著名的麻婆豆腐，還秀了幾句四川方言盛讚。他表示，相較於日本的麻婆豆腐，中國的花椒風味更加明顯美味，而在元宵節時，金杉憲治也入境隨俗，品嚐著北京有名的傳統早餐豆汁。面對豆汁獨特的發酵酸味，連北京當地人都不一定能接受，但金杉憲治卻直接大口喝下，讓許多網友驚呼他的勇敢。

日本駐中國大使金杉憲治赴杭州出差，除了品嘗當地美食，還去靈隱寺參拜，並遊覽西湖。（微博）

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金杉憲治表示，日本國民性格非常注重細節，而中國則是規模宏大，

「人口是日本的12倍，面積是日本的26倍，還有中國人民充沛的精氣神，令我印象非常深刻。」

為甚麼會拍這麼多影片，希望與民眾拉近距離？這是因為中國民間仇日的氣氛依舊濃厚。回顧2023年，日本因為核廢水排放入海，再度挑起中國民眾的反日情緒。去年蘇州有日本母子遭到中國人砍傷，深圳日本人學校男童也遇襲，都讓中日兩國關係更加緊張。

日本駐中國大使金杉憲治十分親民。（微博）

面對這樣的情勢，金杉憲治選擇以網紅的方式拍片，希望能夠減少中日之間的敵對仇視。他親民的作風不僅獲得日本《讀賣新聞》的專文報道，也讓他在中國社群媒體上獲得越來越多的支持者，為改善中日關係盡一份心力。

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