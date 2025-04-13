大阪世博開幕｜推500日圓吉祥物紀念幣　大量周邊勁吸睛｜多圖

2025年大阪･關西世博會（日語2025年日本国際博覧会/大阪・関西万博）4月13日正式開幕，以官方吉祥物「脈脈」（日語：ミャクミャク，英語：MYAKU-MYAKU）為主題設計的500日圓（約27港元）紀念幣8日開始提供兌換。在日本全國銀行的大部份分行、郵局、信用金庫等均可用500日圓等額兌換。大阪世博會同時推出大量以「脈脈」為主題的周邊產品，其中與Sanrio聯乘的公仔非常吸睛。



據共同網報道，紀念幣首日每人限兌2枚。該紀念幣由財務省發行，總數量為220.8萬枚，旨在為世博會開幕營造熱烈氛圍。

紀念硬幣正面印有「脈脈」圖案，背面採用世博會的標誌，其尺寸、重量及材質均與現行的普通500日圓硬幣相同。

世博紀念金幣和銀幣已在之前發售，這次提供的兌換活動將為世博系列紀念幣畫上句號。

與此同時，主辦方亦為「脈脈」推出大量周邊商品，民眾可以在官方紀念品商店選購。

其中最引人注目的聯乘有「脈脈」與大量Sanrio經典角色的「合體」。

你有會想將哪款「脈脈」帶回家呢？