大阪世博開幕在即　會場發現甲烷超標　議員：有危害性命風險

2025日本大阪「關西世界博覽會」（萬國博覽會）將於4月13日開幕，未料卻傳出，4月6日的會場檢測出現甲烷氣體超標，濃度足以遇火即引發爆炸，由於同一地區去年就曾發生過甲烷引爆事故，萬博協會表示將加強相關措施。



大阪市議員寺本健太於4月7日指出，由於過去該地區就曾發生過類似的甲烷問題，4月6日世博試營運當天，他特別帶着檢測設備到現場視察，下午3點多，他在會場西側「綠色世界」工地，一處坑渠蓋附近測得甲烷超標，達到可引爆最低濃度，馬上通報工作人員與防災中心，之後通報消防局。他痛批，當時附近若有餐車，有人拔插頭、丟煙蒂都非常危險，「這哪是『讓生命閃耀』，根本是讓生命可能被炸飛！」

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萬博協會指出，綠色世界地下區域於4月6日下午4點多被發現異常通報，經消防人員和工作人員前往現場測量，發現確實有甲烷溢出，30分鐘後針對該區域進行管制，並打開坑渠蓋通風30分鐘後，甲烷氣體沒有再被檢出。當時甲烷是從地下檢出，溢出地面後就會迅速消散，危險性隨之降低，因此沒有立即危險。

事實上，去年3月，綠色世界區域附近的廁所底下配管坑道就曾出現積聚甲烷，因工程火花引發爆炸事故，對此萬博協會針對該區採取多項預防措施，包括在地下裝設風扇強制排氣、定期檢測，如今再次檢出甲烷超標地點也被列入預防範圍，將進一步加強措施，提高、新增檢測次數和地點。

內閣官房長官林芳正也說，因應甲烷濃度暫時上升「開幕前將徹底應對」，以期萬無一失。

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