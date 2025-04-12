大阪壽司郎世博店4.13開業　可用大屏幕落單宣揚可持續海產｜有片

2025年大阪･關西世博會（日語2025年日本国際博覧会/大阪・関西万博）4月13日正式開幕，壽司郎未來型世博店將於同日盛大開幕，店鋪座落會場中心「寧靜森林」區域，宣揚水產資源可持續性，所有壽司食材均採用養殖水產，展示不依賴天然漁獲的未來壽司店模式。店內所有座位皆設置了可體驗電子化迴轉壽司的「數碼郎」（Digiro）數碼平台，每個座位都有大屏幕提供落單及世博限定遊戲體驗。



日本媒體就壽司郎未來型世博店的報道：

新穎設計融入環境保育 強調「可持續海產」

綜合日本媒體的報道，壽司郎這間世博主題店的理念是「讓迴轉壽司，轉化成可持續的壽司。壽司郎強調增加不依賴天然漁獲的可持續海產資源的重要性。

該店舖的海產餐點全部使用養殖漁獲，其中使用最先進的「陸上養殖」技術，以及有助保護天然資源的「完全養殖」方式培育的海產製造壽司。

據官網介紹，店內所有卡位皆設有可體驗電子化迴轉壽司的「Digital郎」，每張餐檯皆可試玩萬博限定遊戲。入口的三面牆則擺放了模擬水箱的大型顯示屏，店內裝飾讓食客有置身森林般的感覺。這間壽司郎的建築面積是417.57平方米，全店共有196個座位。在壽司郎未來型萬博店的網站上，附有實時寫等候人數和預計等候時間。

據日本媒體報道，店內提供約150款餐點，其中包括「陸上養的海膽海苔包」（550 日圓，約30港元）、「陸上養的鹽醋漬鯖魚」（390日圓，約21港元）和「陸上養的泉南星鰻壽司（390日圓，約21港元）」。