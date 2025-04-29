海灣五國推「沙漠之夢」豪華旅遊列車　預計於2025年夏季沙特啟動

據國際旅遊行業雜誌《旅遊與旅行世界》（Travel And Tour World）報道，近日，阿曼、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林和卡塔爾正計劃通過開設豪華旅遊列車服務，推動豪華旅遊業務發展，促進海灣合作委員會成員國旅遊業的增長。該計劃的核心目標，是使該地區的經濟多樣化，並使海灣地區作為高端旅遊、生活方式和體驗式旅遊的全球中心。



報道稱，這些豪華旅遊列車沿途將穿越阿曼、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林和卡塔爾的主要城市，並承諾提供媲美五星級酒店的奢華服務，以及套房、精緻餐飲、健康中心、全景休息室和私人定製等體驗。

每一次旅程，都是一次精心策劃、無與倫比的華麗冒險。這象徵着海灣地區對無縫、無國界奢華旅行體驗的追求，以及期待成為全球首屈一指的旅遊區域的雄心。

當前，包括中國在內的許多國家都推出了豪華旅遊專列。有着會移動的五星級酒店之稱的「呼倫貝爾號」和「絲路夢享號」；行駛在「非洲三萬里」的「非洲之傲」；沿着地球脊樑漫步的「安第斯探險者」；聽着風笛游高地的「皇家蘇格蘭人」；穿梭在歐羅巴大陸上的「東方快車」……這些豪華旅遊專列，已成為無數藝術家的靈感來源，並受到很多遊客的歡迎。

法國新聞資訊台（BFMTV）此前報道稱，由法國雅高集團（Accor）精心打造的「甜蜜生活號東方快車」（Dolce Vita Orient Express）豪華旅遊列車，於2025年春季正式投入運營。雅高集團透露，自2022年12月預售開啟以來，這一項目已吸引了眾多旅客的濃厚興趣，截至2025年2月，已有400名乘客搶先預訂了這趟豪華專列的席位。

另據《沙特公報》（Saudi Gazette）報道，2024年，沙特阿拉伯鐵路公司 (SAR) 和專門管理豪華列車旅行的意大利阿森納集團（Arsenale Group）計劃在沙特阿拉伯推出「沙漠之夢」豪華旅遊列車服務。該列車將擁有40個豪華車廂，最多一次可容納80名乘客。列車從利雅得出發，將穿越沙特阿拉伯北部，讓乘客有機會探索沙特阿拉伯最令人驚嘆的文化遺產和自然奇觀。

據阿森納集團行政總裁巴萊塔（Paolo Barletta）介紹：「它不僅是一列豪華列車，還是一種完全沉浸式的體驗，融合了精緻的設計、世界一流的接待服務和豐富的文化傳統。」

《沙特公報》的報道稱，「沙漠之夢」豪華旅遊列車預計於2025年夏季在沙特阿拉伯啟動，第一批付費乘客計劃於2025年11月出發。

《旅遊與旅行世界》的報道提及，隨着阿曼、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林和卡塔爾聯合推出豪華旅遊列車服務，海灣地區的旅遊業格局正在發生轉型——大力投資先進的鐵路，將現代交通與高端旅遊相結合，為遊客提供獨特的旅行體驗，同時加強區域的連通性和經濟一體化。

報道認為，這些豪華旅遊列車對經濟的影響可能是驚人的。即不僅在建築、酒店和服務業領域創造大量就業機會，還有望增加遊客的數量、停留時間，以及提升遊客在酒店、餐館、零售和文化景點的消費意願。

據估計，在豪華旅遊列車服務投入運營的前五年內，海灣合作委員會成員國的豪華旅遊可能會增加40%。到2030年，參與國的整體旅遊收入可能會累計增加100多億美元。

此外，隨着豪華旅遊列車為MICE（會展及獎勵旅遊）、婚禮旅遊和定製探險旅行提供新的途徑，海灣地區的旅遊經濟將超越傳統的陽光和沙灘旅遊，變得更加多樣化。

本文轉載自《觀察者網》

