特朗普中東特使本周再訪俄晤普京　魯比奧不出席23日烏克蘭會談

美國白宮4月22日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）本星期將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）就結束烏克蘭戰爭進行新一輪會談，威特科夫此前已3度與普京會晤。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日表示，很高興本週稍後時間能與特朗普會面，屆時兩人將出席教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮。他又稱，一旦達成停火，烏克蘭願以所有形式與俄羅斯會談。



圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普22日與威特科夫會面，兩人期望讓外界得知談判仍在繼續。萊維特又稱，特朗普希望看到和平，期待這場戰爭結束，他對戰爭雙方越感失望。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）同日證實，威特科夫將於本周訪問莫斯科。

與此同時，烏克蘭與英國、法國和美國的代表，23日將於倫敦舉行會談。美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在另一場記者會稱，特朗普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）將會出席，國務卿魯比奧 (Marco Rubio) 則無法出席。

2025年2月15日，德國慕尼黑，美國俄烏問題特使凱洛格將軍（Keith Kellogg）出席慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC)。（Reuters）

另外，有外國媒體稱，為配合特朗普的和平倡議，普京提出停止越過當前戰線。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）於22日稱，目前很多虛假消息流傳，應該只聽取第一手信息。