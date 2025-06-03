泰國大象當眾「爆竊」便利店 頭抵天花大歎零食後離去｜有片
撰文：莊勁菲
出版：更新：
泰國近日網上瘋傳一段影片，顯示周一（6月3日）凌晨3時有隻野生大象闖入呵叻府巴沖縣（Pak Chong）一間便利店，腦袋擦過天花板、無視店內眾人並吃下貨架上許多米餅、雞蛋後才欣然離去。泰媒表示，該大象2年前亦「光顧」過當地一間餐廳。
▼泰國大象「爆竊」便利店
泰媒《Thairath》報道，這頭調皮的公象名叫Plai Biang Lek，是巴沖縣附近考愛國家公園 (Khao Yai National Park) 的居民，據悉當地常看到野生大象離開保護區覓食。巴沖縣距離曼谷東北約三小時車程。
另據泰媒《Khaosod》報道，當地人對Plai Biang Lek路過這間便利店習以為常，但這是牠首次闖入，令當地居民和店主大吃一驚。這隻「為食」象吃下了大量米餅與雞蛋，報道指這很不常見，因為進入人類村莊的野象通常是為了尋找鹽和鹹味食物，譬如薯片。
報道亦指出，Plai Biang Lek有過「前科」，曾有當地人見他2023年到餐廳趁店主睡覺吃「霸王餐」。
《毒蛇嚇機》真人版 印度男泰國偷運多條毒蛇 返抵孟買遭斷正泰國4歲男童「路邊狂抽煙」還露出燦笑畫面瘋傳！心碎真相曝光電單車運雙人床褥？泰國鐵騎士全程驚險趴床上飛馳嚇呆路人｜有片遊泰國注意：秒「嘔白泡」 俄遊客偷摘野果食用後疑中毒7人住院