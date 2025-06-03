泰國大象當眾「爆竊」便利店　頭抵天花大歎零食後離去｜有片

泰國近日網上瘋傳一段影片，顯示周一（6月3日）凌晨3時有隻野生大象闖入呵叻府巴沖縣（Pak Chong）一間便利店，腦袋擦過天花板、無視店內眾人並吃下貨架上許多米餅、雞蛋後才欣然離去。泰媒表示，該大象2年前亦「光顧」過當地一間餐廳。



▼泰國大象「爆竊」便利店

泰媒《Thairath》報道，這頭調皮的公象名叫Plai Biang Lek，是巴沖縣附近考愛國家公園 (Khao Yai National Park) 的居民，據悉當地常看到野生大象離開保護區覓食。巴沖縣距離曼谷東北約三小時車程。

另據泰媒《Khaosod》報道，當地人對Plai Biang Lek路過這間便利店習以為常，但這是牠首次闖入，令當地居民和店主大吃一驚。這隻「為食」象吃下了大量米餅與雞蛋，報道指這很不常見，因為進入人類村莊的野象通常是為了尋找鹽和鹹味食物，譬如薯片。

報道亦指出，Plai Biang Lek有過「前科」，曾有當地人見他2023年到餐廳趁店主睡覺吃「霸王餐」。