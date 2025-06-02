《毒蛇嚇機》真人版　印度男泰國偷運多條毒蛇　返抵孟買遭斷正

印度最近發生真人版《毒蛇嚇機》（Snakes on a Plane），一名印度男子由泰國偷運多條毒蛇上飛機，但在抵達印度孟買（Mumbai）時被海關斷正。



法媒報道，孟買海關6月1日在社交平台發表聲明，稱一名印度籍人士抵達孟買機場時，海關人員在對方的寄艙行李內藏有44條印尼蝮蛇（Indonesian pit viper）、3條以雀鳥等小動物為目標的蛛尾擬角蝰（Spider-Tailed Horned Viper）和5隻亞洲葉龜（Asian Leaf Turtle）。

報道指，孟買海關通常都是破獲乘客偷運黃金、貨幣、毒品等情況，像今次發現毒蛇等爬蟲類動物的情況則較為罕見。事件亦反映不法份子由東南亞偷運罕有野生動物的情況持續，而印度則被視為其中一個重要的非法交易野生動物的中轉站和目的地。

孟買海關指，這些毒蛇被隱藏在寄艙行李中，並由泰國運抵印度。（X/@mumbaicus3）

除了今次事件，孟買當局近年曾發現有乘客企圖偷運瀕危的合趾猿（Siamang gibbon）、烏龜、犀鳥（hornbill bird）及凱門鱷（Caiman crocodilus）等情況。而這些動物已轉交相關部門提供適當照顧，並向違法人士採取法律行動。