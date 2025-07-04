特朗普小女兒產子　首度公開BB照片　網民直呼：外公基因太強大

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的小女兒蒂法尼（Tiffany Trump）5月誕下兒子亞歷山大（Alexander Trump Boulos），成為特朗普第11個孫子。新晉媽媽的蒂法尼7月3日在社交平台Instagram上首度分享兒子的照片，網民直呼寶寶太可愛，甚至有人說他和特朗普「簡直一模一樣」，感歎外公的基因太強大。



▼蒂法尼分享兒子照片

蒂法妮周四發布一組照片，顯示自己和丈夫Michael Boulos陪在兒子亞歷山大身邊。她配文寫道：「我們生命的摯愛，ATB（Alexander Trump Boulos縮寫）。」

照片顯示亞歷山大長着一頭棕髮、一堆水靈靈的藍眼睛，其中一幅相片中他躺在媽媽懷裏，望向鏡頭、瞪大雙眼、嘴巴張成「O型」。

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網民紛紛留下評論：「恭喜蒂法尼！寶寶很可愛。」「他太美麗了。」「在外公就職總統那年出生，也太酷了！」「特朗普總統的基因真強大，亞歷山大簡直跟他是一個模子印出來的。」

蒂法尼是特朗普與第二任妻子Marla Maples誕下的獨生女。她2022年11月與黎巴嫩裔Michael Boulos在特朗普旗下，位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦隆重婚禮。特朗普去年10月出席底特律經濟俱樂部活動時，首次透露蒂法尼即將為人母的消息。