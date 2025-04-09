特朗普將迎第11名孫兒　Ivanka為妹妹Tiffany辦產前派對｜多圖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向全球發動「關稅大戰」，而他本人亦準備迎來第11位孫兒！他的次女蒂法尼（Tiffany Trump）即將誕下一名男孩，而她同父異母的姐姐伊萬卡（Ivanka Trump）則為她精心策劃以彼特兔（Peter Rabbit）為主題的產前派對。



綜合美國媒體報道，伊萬卡4月8日在其個人IG分享多張美圖，透露自己為蒂法尼策劃了一場溫馨動人的產前派對，還證實蒂法尼將誕下男孩。

伊萬卡為即將臨盆的妹妹蒂法尼舉行產前派對：

伊萬卡撰文表示：「這個周日，我為摯愛的妹妹蒂法尼策劃和舉辦了一場充滿歡樂的「彼得兔」主題產前派對！我們用飽滿的愛擁抱她，一起祝賀她與即將誕生的小寶貝。每個細節的靈感都源自波特（Beatrix Potter）的童話世界，從可愛的兔子尾巴，到繽紛的花園點心，全都是為了歡迎即將到來的男孩兒。」

伊萬卡表示，這一天十分甜蜜，充滿了愛、笑聲，以及對未來一切美好的期待。她也向妹妹表明心意：「親愛的蒂法尼，你一定會是一位最棒的媽媽！你的小寶貝已經擁有很多的愛，有你當他的母親，他真的太幸運！我愛你！」

現年31歲的蒂法尼，是特朗普與第二任妻子Marla Maples誕下的獨生女。她2022年11月與黎巴嫩裔Michael Boulos在特朗普旗下，位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦隆重婚禮。特朗普去年10月出席底特律經濟俱樂部活動時，首次透露蒂法尼即將為人母的消息。

報道指，蒂法尼肚中的男嬰，將是特朗普的第11名孫兒，他的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）與前妻育有5名子女；伊萬卡與丈夫庫什納（Jared Kushner）擁有3名孩子；埃里克（Eric Trump）與拉拉（Lara Trump）則擁有2名子女。