10分鐘鯨吞70.5隻熱狗　大胃王重奪美國獨立日吃熱狗大賽冠軍

美國紐約市康尼島（Coney Island）在7月4日美國獨立日（Independence Day）舉辦年度吃熱狗大賽。今次男子組冠軍由賽前大熱、綽號「大白鯊」的大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）奪下，他去年因推廣其他食物品牌遭封殺缺席比賽，今次則以10分鐘內吃下70.5隻熱狗的傲人成績重奪冠軍。女子組則由日裔選手須藤美貴（Miki Sudo）勝出，為第11次奪得此賽事冠軍。



來自印第安納州的41歲大胃王徹斯納特在今次比賽中的成績遠超其他對手，男子組亞軍以及季軍分別在10分鐘內吃下46.5隻熱狗與45.5隻熱狗。儘管徹斯納特取得驕人成績，但仍舊未破獲自己在2021年創下的比賽記錄——10分鐘內狂吞76隻熱狗，他更是比賽的常客，算上今次，已有17次獲得冠軍獎牌，可以說他最大的對手就是他自己本人。

徹斯納特在賽前回應自己去年遭封殺經歷，稱儘管有同其他公司合作，包括植物肉公司，強調主辦吃熱狗大賽的餐廳Nathan's仍是自己的獨家合作夥伴，重申自己很高興能重返舞台。

他去年因與其他公司合作被質疑主動破壞獨家合作條款，還惹來舉行吃熱狗大賽的賽會飲食大聯盟（Major League Eating，MLE）不滿。

這項「尼頓熱狗大胃王」 （Nathan's Hot Dog Eating Contest）比賽創辦於1972年，每年在康尼島舉行，吸引成千上萬名觀眾到現場觀看，已成為紐約國慶節的標誌性活動。

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女子組方面，來自紐約的須藤美貴在10分鐘內吃掉33隻熱狗，第11次贏得女子組冠軍。 不過她今次賽果亦未打破自己之前記錄，2020年，她以鯨吞48.5隻熱狗創下女子世界紀錄。