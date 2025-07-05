特朗普家族｜伊萬卡夫婦擬投資逾百億元　把歐洲小島變度假天堂

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次執政後，「第一女兒」伊萬卡（Ivanka Trump）未有如上次般進入白宮涉足政治，據外媒報道，她與丈夫庫什納（Jared Kushner）近來擬投資多達14億美元（約109億港元），把一座位於歐洲阿爾巴尼亞的島嶼建造成度假天堂。



圖中紅點為阿爾巴尼亞薩贊島（Sazan）地理位置（地圖截圖）

有關島嶼為位於地中海的薩贊島（Sazan），面積約5.7平方公里（作為參考，香港長洲面積為約2.4平方公里），綜合外媒Hello!雜誌、《每日郵報》指，伊萬卡與庫什納對房地產行業不陌生，除了特朗普集團投資多個物業外，庫什納家族也在紐約及周邊地區擁有多個商業、住宅和零售地產項目，但這次將是兩人第一次嘗試經營豪華酒店。

他們面臨的障礙包括該島為一個廢棄的蘇聯武器基地，島上到處也有「地雷警告」，阿爾巴尼亞政府正幫助他們，包括正清理島上的危險彈藥。

伊萬卡2025年6月26日與丈夫一起出席富豪貝索斯的婚禮（IG@ivankatrump）

伊萬卡夫婦的度假村計劃也在1月獲得阿爾巴尼亞政府初步批准。阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）曾向傳媒指，阿爾巴尼亞不能浪費薩贊島這樣的寶物，「我們需要（發展）奢華旅遊業，就像沙漠需要水一樣。」

報道指，自去年以來，伊萬卡夫婦參與這筆交易的消息開始廣為人知，甚至一些當地人把島嶼稱為「特朗普島」。