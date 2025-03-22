特朗普長女伊萬卡穿道服展示柔術功夫　跟巴西超模Gisele男友學藝

最近位在美國佛羅里達州邁阿密（Miami）的「Valente Brothers」健身房聲名大噪。44歲哥哥Joaquim是世界第一維多利亞（Victoria's Secret）超模Gisele Bündchen的男友，兩人近期也迎來雙方的第一個孩子出生。



現在這間健身房再添星光，美國總統特朗普（Donald Trump）的大女兒「第一千金」伊萬卡（Ivanka Trump）上傳了她與44歲的Gui Valente一起訓練柔術的過程。

美國總統特朗普大女兒伊萬卡上傳了她與44歲的Gui Valente一起訓練柔術的過程（X@ValenteBrother）

特朗普女兒美國「第一千金」伊凡卡展示出多種柔術技巧（點圖放大瀏覽）：

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前幾週才傳出Gisele和男友Joaquim迎來了雙方的第一個孩子出生，Joaquim本來是Gisele與美式足球「史上最強四分衛」Tom Brady兩人女兒的柔術教練，在結束了13年的婚姻後，Gisele與Joaquim開始約會，並說道：

「與Joaquim一起的時光是那麼美好，遠離了鎂光燈下的龐大壓力，不必一舉一動都受人檢視，我很享受目前的生活。」



今（22）日Valente Brothers健身房與「第一千金」伊萬卡一起上傳了一段訓練影片，影片中伊萬卡展示出多種柔術技巧，她也寫下：

「柔術不僅僅是一種武術。它植根於古老的傳統，經過幾代人的不斷改進，為人們提供了一條通往身體自信、心靈清晰和情感平衡的道路。」



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伊萬卡在1月接受訪問時提到，是她13歲的女兒Arabella想上這門課，所以伊萬卡才給她報名與Valente Brothers一起訓練。她覺得柔術就像一種動態冥想，因為動作非常微小。並補充說這種練習，

「以一種驚人的方式將身體動作和哲學結合在一起。」



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而決定讓伊萬卡也一起訓練的關鍵是她希望增加更多鍛鍊，她指出：

「自從我搬到邁阿密後，我開始把鍛鍊放在首位，這對我來說是一個巨大的改變。」



伊萬卡一開始做瑜珈和普拉提，後來訓練師建議她做些重訓，但她對這些毫無興趣，便開始與女兒一起上柔術課，她覺得她需要柔術訓練，這大大改變了她的生活。

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