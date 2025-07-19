印尼男童「船頭舞」意外走紅　稱舞步即興創作　引全球模仿｜有片

印尼男童在傳統划船比賽中即興起舞，無意間在網絡走紅。獨特的舞步不僅掀起一陣全球跟風潮，還提升了外界對印尼傳統文化活動的認識。



社交媒體最近瘋傳一場划船比賽的畫面。船身在多名壯丁的急促划動下快速挺進，船頭一名戴着墨鏡、穿着黑色傳統服飾的孩童耍着一連串手勢，一會兒輕輕掃擺，一會兒雙手前後交替持平，似是破浪而行。

酷炫的動作和表情讓網民形容男童「刷氣場」（aura farming）。網絡用語中，「刷氣場」指一個人形象酷炫，氣場吸引眾人目光。很快地，各地興起了模仿男童舞步的熱潮，巴黎聖日耳門（PSG）和意大利AC米蘭（AC Milan）等歐洲知名球會，以及國際歌星泰Taylor Swift的美式足球球星男友Travis Kelce，在慶祝進球和得分時都加入了男童的舞步。

這股熱潮也延燒到新加坡。校園裏的學生、辦公室裏的職員排列好椅子，拿起掃把有節奏地比劃，搬演划船畫面，「船頭」的人複製着男童的一系列手勢。新加坡永續發展與環境部長傅海燕日前出席一場社區活動時，也和青年一起跳起了「刷氣場」的舞步。

印尼男童迪卡（Rayyan Arkan Dikha）的「船頭舞」意外走紅。（影片截圖）

名為Pacu Jalur的划船比賽可追溯到17世紀。最初，廖內省關丹興金宜縣（Kuantan Singingi）的村民以獨木舟為交通工具，逐漸演變為逢年過節時幫助增添氣氛的競技比賽，船身上也有精緻的雕飾圖案。每隊除了劃手，還有隊長和舵手，船頭由一名舞者（tukang tari）帶動氣氛和提振團隊士氣，與端午節賽龍舟隊伍中的鼓手有異曲同工之處。舞者一般由孩童擔任。

走紅的男童是11歲的迪卡（Rayyan Arkan Dikha）。他在與英國廣播公司（BBC）的訪問中說，他的舞步是即興創作的。對於舞步受到全球矚目，他感到高興。

迪卡躥紅後，被廖內省政府任命為文化大使，並獲頒2000萬印尼盾（約9636港元）的獎學金。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座資深研究員阿安（A'an Suryana）接受《聯合早報》訪問時說，孩童在船頭保持平衡本就不容易，迪卡還能表演，因此獲得好評。此外，迪卡的舞步簡單易學，又切中網絡對「刷氣場」潮流的定義，這些都是視頻走紅的原因。

適逢一年一度的全國Pacu Jalur划船賽下個月拉開帷幕，阿安認為，迪卡的視頻可能吸引更多人前去觀賽，這能為印尼帶來旅遊收益，也讓人們對這項傳統有更深的認識。

「印尼其他地區也有划船賽，但由孩童擔任船頭舞者的不多。這會提高人們對印尼豐厚文化底蘊的認識。」

印尼政府可把握Pacu Jalur紅火的契機，推廣印尼旅遊業。阿安說，印尼近年大力發展峇里島以外的度假勝地，如北蘇門答臘省的多峇湖和巴布亞的拉賈安帕特（Raja Ampat），廖內省能藉助迪卡視頻的人氣，成為下一個大力發展旅遊業的目的地。

不過阿安指出，要確保廖內省的旅遊業能起飛，仍需中央和地方政府投入基礎設施建設。「迪卡的舞蹈把廖內帶向世界，但政府還得致力於推動廖內省和周邊地區的旅遊業。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

