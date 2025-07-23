馬斯克進軍餐飲業　首間Tesla Diner開幕　有機械人𢳂爆谷｜有片

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下業務繁多，近日又宣布進軍飲食業。他的特斯拉餐廳（Tesla Diner）7月21日（週一）在加州荷李活盛大開業。特斯拉餐廳主打美式快餐，店內更設有電動車充電站和兩間擁有巨大屏幕的電影院。馬斯克表示，如果一切順利，他計劃「在世界各地的主要城市」開設分店。



特斯拉餐廳內有Optimus機械人為顧客送上爆谷：

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，馬斯克的特斯拉餐廳旗艦店21日（週一）在加州荷李活開業，而馬斯克已開始放眼擴張計劃。

馬斯克在其社交帳戶上寫道：「如果我們的復古未來主義餐廳取得成功，而我相信它一定會成功，特斯拉將在世界各大城市開設這樣的餐廳，並在通往餐廳的長途路上設立超級充電站。」

據報道，這間特斯拉餐廳內擁有80個充電樁、兩個擁有巨型屏幕的戲院和提供經典美式快餐十五。餐廳現時是每週7天，24小時不停營運。

+ 1

報道指，顧客可以在兩個20米乘20米的屏幕上觀看電影，也可以在車內使用特斯拉餐廳應用程式觀看。餐廳內銷售特斯拉的所有商品，包括週邊商品，還有機器人Optimus為客人提供爆谷。