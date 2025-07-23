路透社：特朗普着急為金穹尋找SpaceX替代品

路透社周二（22日）引述知情人士消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正尋找一家公司來替代億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術（SpaceX）公司以建设「金穹」導彈防禦系統。



報道稱：「特朗普政府正擴大搜索修建『金穹』導彈防禦系統的夥伴，正對亞馬遜旗下『柯伊伯計劃』等大型國防承包單位進行招標。特朗普與馬斯克之間的緊張關係威脅着太空探索技術公司在『金穹』項目中的主導地位。」

特朗普此前表示，美國政府為其「金穹」導彈防禦系統選擇系統架構，該項目將耗費約1750億美元。

他還指，「金穹」系統將包括地面、海上和航天系統，預計將在特朗普第二任總統期結束前投入使用。

這張於2025年7月1日拍攝的插圖中，可以看到美國國旗以及美國總統特朗普和馬斯克（Elon Musk）的3D列印微縮模型。（Reuters）

兩名未透露姓名的消息人士向路透社表示，美國國防部和政府早在特朗普和馬斯克發生爭執以前就已經開始尋找替代夥伴來建設「金穹」項目，因為美國國防部和白宮對過於依賴一個夥伴感到不滿。

由於馬斯克不贊成特朗普提出的大規模削減聯邦開支的法案並將其稱為「惡心的卑鄙行為」，馬斯克和特朗普之間6月發生公開衝突。

6月底，馬斯克在與特朗普發生衝突的背景下提出在美國建立新的政黨。

特朗普回應馬斯克的批判稱，沒有政府的資助，馬斯克只能「關閉公司、返回南非」。