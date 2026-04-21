菲律賓男童Cosplay《龍珠》　從洗唔甩變身「金色菲利」｜有片

菲律賓一名男童Edcel Oladive參加Cosplay變裝派對時，扮成《龍珠》人氣反派角色「菲利」（又稱「弗利沙」），外型相當搶眼。不過不幸的是，父母替他使用乳膠漆上色，原以為容易清洗，卻在活動後發現顏料難以去除，相關影片曝光後在網絡上迅速爆紅。綽號「菲律賓菲利」的男童其後又傳出一張「金色菲利」的照片，再次引發網民熱議。



綜合外媒報道，這名男童為了參加學校變裝活動，由父母以乳膠漆進行全身上色，認為事後可輕鬆洗掉。

菲律賓男童早前Cosplay龍珠角色《菲利》卻無法洗掉顏料：

然而派對結束後，顏料卻牢牢附在皮膚上，多次清洗仍無法完全去除，情況與原先預期落差極大。

根據當事人在Facebook上的發文，配文詢問：

「如何去除油漆？」

「油漆去除劑（Stripsol）真的有效嗎？」

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並附上影片，畫面中可見男童全身塗滿白色與紫色乳膠漆，很多人不斷用手搓洗，試圖將顏料清除。

據報道，這種乳膠漆非常頑固，需要數天的擦洗和剝離才能完全去除，這引發網民的調侃，說他「牢牢陷入了反派角色的困境」。

沒有想到，事過數日，網上又流出這名男童全新造型的照片，這次他「升級」成為「金色菲利」。