菲男童Cosplay《龍珠》菲利變災難　父母用油漆上色才發現難洗掉

菲律賓一名男童參加Cosplay變裝派對時，扮成《龍珠》人氣反派「菲利」（又稱「弗利沙」），外型相當吸睛。不過，父母替他使用乳膠漆上色，原以為容易清洗，卻在活動後發現顏料難以去除，相關影片曝光後在網絡上迅速爆紅，也引發安全討論。



誤用乳膠漆上色 活動結束後難以清除

綜合外媒報道，這名男童為了參加學校變裝活動，由父母以乳膠漆進行全身上色，認為事後可輕鬆洗掉。

菲律賓一名男童扮成《龍珠》人氣反派「菲利」，父母替他使用乳膠漆上色，活動後發現顏料難以去除。（X@Dexerto）

《龍珠》人氣反派「菲利」 ：

然而派對結束後，顏料卻牢牢附著在皮膚上，多次清洗仍無法完全去除，情況與原先預期落差極大。

根據當事人在Facebook上的發文，配文詢問：

「如何去除油漆？」

「油漆去除劑（Stripsol）真的有效嗎？」



並附上影片，畫面中可見男童全身塗滿白色與紫色乳膠漆，很多人不斷用手搓洗，試圖將顏料清除。

活動前男童在上色：

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派對結束後發現顏料多次清洗仍無法完全去除：

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相關畫面隨即在社群平台瘋傳。

網友反應兩極 既讚創意也憂安全問題

影片引發大量討論，有人稱讚家長用心，也有人對安全性表示擔憂。有網友留言：「她真是個很酷的媽媽。有些父母絕對不會為了學校的變裝舞會花這麼多心思。」

也有人質疑：「只能用肥皂和水洗。謝天謝地他沒有乳膠過敏。」

另有留言幽默表示，

目前還不確定他是否需要龍珠才能變回原樣，或者這就是他的最終形態。

事件曝光後，不少網友提出解決方法，也引發更廣泛的安全討論，呼籲家長應使用對皮膚安全的顏料或專用道具。根據目前報導，尚未確認男童是否已完全清除身上的乳膠漆。

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