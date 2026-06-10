夏蘭特ｘ王老吉效應持續：比起宮保雞丁　更想「吃」重慶輕軌

英超曼城隊的挪威球星夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）6月8日在個人Instagram帳號發布短片，正式宣布成為中國涼茶品牌王老吉國際品牌WALOVI的全球代言人。正當這股夏蘭特效應還在「炸網」之際，夏蘭特同日原來在接受媒體採訪時亦爆出幽默發言，他稱：「若來到中國，比起宮保雞丁，更想「吃」重慶的穿樓輕軌」。



夏蘭特過去曾多次被披露自己很喜歡吃中餐，於是周一有記者向他提問，如果有機會到中國，最想品嘗什麼美食？對此，夏蘭特張了張嘴，大讚「宮保雞丁很棒」，稱很期待能在中國吃到，且「相信肯定很美味」。

但隨後，夏蘭特話鋒一轉，意外表示：「但比起宮保雞丁，更想嘗試『吃』重慶輕軌」。他隨即錄製了影片，只見他張大嘴巴模仿「吞下」輕軌的姿勢，最後還打了個飽嗝，呆萌舉止與賽場上大殺四方形成強烈反差。

夏蘭特因在場上球風強悍、食量驚人，加上外形神似《龍珠》經典角色「魔人布歐」，被球迷冠以「魔人」的稱號。此番語出驚人，讓網友們笑稱他的中餐食譜成功更新，更紛紛玩梗調侃「魔人終於不吃小孩了」。

2026年5月25日，英超曼城隊球員夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）舉起獎盃慶祝。此前，曼城隊第8度捧起英格蘭足總盃。（Reuters）

此外，還有記者向夏蘭特介紹中國球迷為他創作的DJ版「夏蘭特之歌」（Haaland Song），夏蘭特聽到此曲不禁露出笑容，暖心回應「這首歌很好聽，我很喜歡，謝謝你們」。