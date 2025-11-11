夏蘭特入波慶功曬港式燒味照　其光顧曼市餐廳推同名套餐｜多圖

曼城前鋒夏蘭特（Erling Haaland）今季狀態大勇，11場英超已射入14球。夏蘭特11月6日對陣老東家多蒙特射入一球後，賽後跑去曼徹斯特唐人街慶功。從他上傳的照片可見，他光顧了一間名為大家樂飯店的港式燒味餐廳。夏蘭特認真「識食」，點了一份燒鴨燒肉。餐廳其後上傳老闆與夏蘭特的合照，更乘勢推出「夏蘭特套餐」（Haaland Specila）。



位於曼徹斯特市的大家樂飯店上傳與夏蘭特的合照：

據《每日郵報》報道，夏蘭特在他的社交平台發布了四張自己在唐人街享受生活的照片，並配文「比賽日 +1」。

大家樂飯店在貼文上表示，對夏蘭特大駕光臨並買下三份燒肉感到震驚。但他踏入餐廳時，店員都不敢相信自己的眼睛。

富有生意頭腦的老闆在數日後再上傳照片，稱眼前的燒鴨燒肉叉燒飯為「夏蘭特套餐」。

在貼文裏，老闆表示這只是開玩笑，其實這是他們經典的燒味飯，這道菜他們在曼徹斯特唐人街已經供應超過40年。

老闆指夏蘭特當時確實點了烤鴨和燒肉。所以，雖然聽起來有點搞笑，但如果你點「哈蘭德特套餐」，你就能吃到他點的菜。

老闆表示員工們都很喜歡這個玩笑，歡迎大家光臨！

大家樂飯店每天會燒60多隻鴨，所有鴨都在前一天新鮮醃製，並在上菜當天烤製。

這是他們40多年來一直沿用的方法，而且所有燒鴨都搭配他們自製的甜醬油，這種醬油完全由天然香草、香料和甜味劑製成。