世界盃｜夏蘭特大整蠱 遇美國球迷求合照騙對方自己是網紅｜有片
撰文：王海
出版：更新：
2026世界盃正如火如荼舉行之際，挪威神射手夏蘭特（Erling Haaland）似乎正享受他的美國之旅。夏蘭特近日在網上發布一段影片，當他被一名女球迷問到是不是挪威國家隊成員時，夏蘭特一臉正經地表示自己只是一名社交媒體達人（social media guy），而負責管理他YouTube頻道的監製就自詡是世上最佳球員，兩人最終與這名提問的女球迷合影留念，整個過程盡顯夏蘭特的鬼馬個性。
夏蘭特在片中整蠱這名美國女球迷：
片中可見，一位女球迷問夏蘭特，「你們是挪威國家足球隊的嗎？」。
夏蘭特表示：「不，我不是，我是負責社交媒體的。」
女球迷其後繼續追問，聽講「全世界最佳的足球員就在這裏」，夏蘭特當時身穿休閒服裝坐在戶外並否認那是他。
與此同時，坐在夏蘭特身旁，負責管理夏蘭特YouTube的監製特頓（Jonathan Turton）則指着自己，聲稱自己就是那名最佳足球員。
最終，夏蘭特與特頓一起與這名女球迷合影留念。夏蘭特還提醒女球迷可以去問問朋友，在他們兩個人之中，誰才是那位世上最佳球員。
其後，可以看見夏蘭特嘗試用美國口音說：「別擔心，夥計們。」然後他又和另一位女士交談。 那名女子表示：「那就是美國南方的口音。」
初次代表挪威出戰世界盃的夏蘭特已成為球迷的寵兒，這位曼城前鋒在前兩場比賽中攻入四球。
世界盃｜挪威球迷獨特打氣方式 「維京划船」球場內外爆紅｜有片世界盃2026｜夏蘭特化身維京戰士 全隊曬馬合照為挪威壯行｜有片絕世筍工｜美國電視台出80萬 請兩男睇晒世界盃104場賽事｜有片世界盃｜C朗美斯6次征戰獲FIFA贈傳奇臂章 墨西哥Sam哥標尾會