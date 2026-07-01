世界盃｜夏蘭特場上入波威風　場外怕醜專一　與靚女友屬青梅竹馬

世界盃正如火如荼舉行之際，挪威射手夏蘭特（Erling Haaland）已射入5球位居神射手次席。在球場上入波如食生菜的夏蘭特，在場外卻是一位「怕醜草」。他與女友祖安遜（Isabel Haugseng Johansen）識於微時，兩人都在布呂訥（Byrne）長大，並在同一間足球隊接受訓練，直到兩人分隔異地，才從兩小無猜的友誼發展到後面彼此扶持的愛情。



夏蘭特與女友的關係很單純，與頂級運動員中的許多情侶關係不同，他們的感情並不是在鎂光燈下形成的。

夏蘭特女友祖安遜作風低調：

誰是夏蘭特女友祖安遜（Isabel Haugseng Johansen）？

祖安遜是一位挪威足球員，雖然她一直與足球運動保持密切聯繫，但她通常很少出現在公眾視野中。可以說，在夏蘭特加盟曼城職業生涯突飛猛進後，祖安遜的低調已經成為她的一大特點。

祖安遜的足球背景在某種程度上與夏蘭特相似，這代表她對他所面臨的挑戰有着獨特的理解。

夏蘭特與女友十分恩愛：

與夏蘭特從情侶到組織家庭

他們的故事最重大的進展發生在2024年底，當時這對情侶迎來他們的第一個孩子，一個兒子。那一刻標誌一個清晰的轉變：這不再只是一段長期的戀愛關係，而是一個年輕的家庭。

他們現在在英國定居，夏蘭特的職業生涯也繼續在那裏發展。他們努力創造遠離公眾關注的私人家庭生活，儘管完全避免媒體曝光顯然是不可能的。比賽、名人活動等等，對祖安遜而言，多少都少不了些許光鮮亮麗。而這位前鋒豐厚的收入也讓他得以投資購買一套專為家庭生活設計的住宅，這進一步印證了穩定對他們而言至關重要。

即使開啟了人生新篇章，這對情侶的行事方式也未作改變。他們仍然很少一起公開露面，也很少透露個人生活細節。

夏蘭特與Jisoo互動面紅耳赤：

別看夏蘭特牛高馬大，他私下其實是害羞男子，他2023年與韓國女團BLACKPINK的Jisoo出席一個節目時，就因為要用韓文喊對方「姐姐」而面紅耳赤。這段畫面在當時稱為一時佳話。