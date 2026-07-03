黃仁勳招牌黑皮衣公開拍賣　附親筆簽名估值6萬美元　身價暴漲9倍

「AI教父」黃仁勳招牌黑色皮衣再成市場焦點。根據蘇富比（Sotheby’s）公開拍賣網站顯示，將自7月7日起拍賣一件英偉達執行長黃仁勳曾穿過的黑色Tom Ford皮外套，估價落在4萬至6萬美元。若以原價6,290美元計算，這件「AI教父戰袍」估值已達原價約6.4倍至9.5倍。



Sotheby’s將自7月7日起拍賣一件英偉達執行長黃仁勳曾穿過的黑色Tom Ford皮夾克，估價落在4萬至6萬美元。（Sotheby’s官網）

拍賣資料顯示，這件皮夾克為Tom Ford製作，款式為Nappa Leather Blouson Jacket in Black。黃仁勳曾於2023年10月18日來台出席鴻海科技日時穿著，並在皮衣上留下親筆簽名。本次拍賣由創投基金Long Journey發起，拍品將在蘇富比紐約公開展出至7月16日，拍賣活動於7月17日結束，所得將全數用於慈善，資助更多技術人才成長。

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黃仁勳近年幾乎以黑色皮衣作為公開場合招牌造型，從GTC主題演講、Computex到訪台行程，黑皮衣已成為他個人形象的一部分。這次上拍的Tom Ford皮衣，除了本身為奢侈品牌單品，更因黃仁勳親身穿著、簽名，以及AI浪潮象徵意義加持，從高價精品進一步變成科技時代的收藏標的。

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