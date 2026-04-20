鐵達尼號救生衣英國拍賣　附生還者簽名　710萬成交遠超原估價

一件曾在鐵達尼號沉沒事件中被乘客穿戴的救生衣，近日在英國拍賣會上以67萬英鎊（約710萬港元）高價成交，遠超原先估價，引發外界關注。



具有高度歷史價值與稀有性

報導指出，這件救生衣屬於鐵達尼號頭等艙乘客Laura Mabel Francatelli，她在1912年船難發生時穿着該救生衣登上1號救生艇成功逃生。該救生衣上還留有她與同船倖存者的簽名，具有高度歷史價值與稀有性。

鐵達尼號乘客穿戴過的救生衣拍出天價。（Henry Aldridge & Son）

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本次拍賣由英國拍賣公司Henry Aldridge & Son舉辦，該救生衣為整場拍賣焦點，最終由匿名買家透過電話競標購得，成交價格遠高於原先25萬至35萬英鎊（約264萬至370萬港元）的預估區間。

同場拍賣中，一個來自鐵達尼號救生艇的坐墊也以39萬英鎊（約413萬港元）售出，由美國兩家鐵達尼博物館買下。拍賣方表示，這些創紀錄價格顯示，全球對鐵達尼號歷史與乘客故事仍抱持高度關注與敬意。

同場拍賣中，一個來自鐵達尼號救生艇的坐墊也以39萬英鎊售出。（Henry Aldridge & Son）

鐵達尼號被譽為當時最豪華的遠洋客輪，1912年首航途中在北大西洋撞上冰山後沉沒，造成約1500人罹難。這起世紀船難至今仍深深吸引全球目光，也讓相關文物具有極高收藏價值。

此外，該名生還者當時搭乘的1號救生艇僅載12人便下水，遠低於其可容納40人的上限，且未返回救援落水者，事後也引發爭議。

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