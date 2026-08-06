天文學家發表研究　拍到史上最清晰太陽表面圖像　揭示漩渦狀結構

據英國廣播公司（BBC）8月5日報道，天文學家近日拍攝到迄今為止最清晰的太陽表面圖像，揭示了太陽表面的漩渦狀結構。這項研究已於5日發表在期刊《自然》上。



美國國家太陽天文台（NSO）的研究人員使用位於夏威夷的伊努耶太陽望遠鏡，對太陽表面進行了觀察，捕捉到清晰的太陽表面圖像。他們發現，太陽表面存在持續旋轉的漩渦狀結構，這種結構驅動了太陽能量爆發，從而產生可能擾亂地球電網和衛星的空間天氣。

BBC稱，天文學家觀察到的這種現象，被稱為開爾文-亥姆霍茲不穩定性。兩層不同速度的流體相遇時，微小的擾動會逐漸發展成渦旋。在海洋中，它有助於解釋漣漪如何演變成威力十足的巨浪。

NSO天文學家戴維·庫里澤告訴BBC：「太陽表面的渦旋運動正在產生磁能，磁能積聚起來可能引發大規模爆發。」

美國國家航空航天局（NASA）專家弗里德里希·沃格認為，在太陽表面發現這一現象，不僅可以解答空間天氣背後的動力學，甚至可以解釋太陽表面的溫度。他解釋說，這展示了能量是如何向表層輸送，「一旦高層積聚了足夠的能量，它就會釋放出來，形成耀斑或日冕物質拋射」。

NSO天文學家戴維·博博爾茨表示：「太陽是這種能量和所有空間天氣的來源，為了弄清並最終預測空間天氣，我們希望了解太陽的物理特性，深入到最小的尺度。」

博博爾茨補充說，這些新發現也提醒研究人員，太陽是一個「獨特的實驗室」，「這是距離我們最近的恆星，它可以幫助我們理解一些非常基本的物理定律」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

