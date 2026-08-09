2俄女錯過航班衝入停機坪試圖登機　與地勤理論不果被帶走｜有片

網上近日瘋傳的一段影片可見，兩名俄羅斯女子因為錯過要乘搭的航班，衝進位於莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）的停機坪試圖登機，其中一人拖着行李箱，迫使地勤人員停止客機駛離。兩人與地勤人員交涉不果後，隨後被當地警方帶離限制區域。



兩名俄羅斯女子衝進機場停機坪試圖登機不果：

據以色列媒體Ynet 8月9日報道，影片可見，兩名女子在機場停機坪上奔跑，其中一人拖着一個手推車式行李箱，試圖靠近一架已駛離登機口的客機。

地勤人員被迫停止客機駛離作業，機場工作人員和警方被召喚來將兩人帶離限制作業區域。

報道指事件發生在7月25日，但這段影片直到近日才在網上引起廣泛關注。

2026年8月9日，網上近日瘋傳的一段影片可見，兩名俄羅斯女子因為錯過要乘搭的航班，衝進位於莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）的停機坪試圖登機，兩人與地勤人員交涉不果後，隨後被當地警方帶離限制區域。（網絡圖片）

當這兩名女子到達停機坪時，飛機艙門已經關閉，客機正駛離登機口。根據View From The Wing通報，她們出現在作業區域迫使地勤人員停止飛機駛離作業。

據報道，這兩名女子並非在正在使用的跑道上奔跑。她們當時在停機坪上，這屬於機場禁區，客機在這裏進行後推、加油和保養。

航空平台FL360aero將這宗事件描述為未經授權擅自闖入安全區域，並指出這種行為可能會危及乘客、地勤人員和飛機運作。即使這兩名女子成功截停了客機，她們實際上也不可能登機。

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《View From The Wing》的編輯Gary Leff表示，客機艙門已經關閉，也已駛離登機口，這代表客機必須返回原本停放的位置，或者需要專門安排乘客登機梯。他強調：「她們根本不可能登上客機。」