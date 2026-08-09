蜘蛛俠｜印度觀眾邊睇邊劇透引發衝突　多人戲院內大打出手｜有片

由英國演員湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）正全球熱映中。據印媒報道，在一場放映過程中，一名男子因邊看電影邊劇透劇情，引起身旁的觀眾嚴重不滿，雙方其後爆發嚴重的肢體衝突，現場一片混亂。這段「拳來拳往」的影片其後在社交平台瘋傳。



印度一場《蜘蛛俠》放映疑因有人「劇透」而爆發全武行：

據《印度快報》（Indian Express）報道，從網上一段貼文可見，四位朋友去觀看《蜘蛛俠》電影，他們被安排坐在一對男女旁邊。貼文稱，這名男子是第二次觀看這部電影。放映過程中，他開始向女伴講述劇情，並透露接下來會發生的劇情，這嚴重影響了周圍觀眾的觀影體驗。

《蜘蛛俠：英雄重生》正全球熱映中：

貼文寫道：「他已經看過一次，這次是陪她再看一遍。觀影時，他不停地跟她講劇情，劇透接下來的情節。」

據報道，這些劇透讓坐在他們旁邊的四位朋友非常惱火。貼文稱，雙方很快發生衝突，演變成肢體衝突，擾亂了放映秩序。 「最終，這四位朋友在戲院和一名男子發生了爭執。衝突升級，他們開始互相毆打，整個戲院一片混亂。」

瘋傳的影片顯示，在擁擠的戲院裏發生了一場鬥毆，一些觀眾試圖介入，而其他人則在一旁圍觀。

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這段影片其後在網上瘋傳，引發熱議。一位網民表示：「現在印度什麼事最後都會演變成打架。」另一位網民則打趣指：「我花錢看的並不是這齣真人版多元宇宙大片。」