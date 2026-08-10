日本東北新幹線現「怪客」　鴿子坐「霸王車」遭趕走｜有片

JR東日本一列東北新幹線列車在8月10日出現乘坐霸王車的「乘客」，一隻野生鴿子被發現在車廂內，最終由車站職員趕走。受到事件影響，列車延誤大約8分鐘。



《朝日新聞》及TBS電視台等傳媒報道，事發於10日早上11時左右，東北新幹線由東京前往新青森的「隼73號」（はやぶさ，Hayabusa）列車的車務人員接報，指車廂內有一隻鴿子出沒。

圖為JR東日本的東北新幹線E5系列車。（Getty Images）

列車其後在那須鹽原站臨時停車，由網上流傳的片段可見，兩名車站職員手持捕獸網進入車廂，嘗試捉走留在上方行李架的鴿子。其中一名職員搬走一個背包，再企圖移開個行李箱時捕捉鴿子，但鴿子隨即飛到其他行李上，於車廂內亂飛。

報道指，這位不速之客在數分鐘後「落網」，再由職員帶到外面放生，事件中沒有人受傷，車上大約700名乘客的行程受阻大約8分鐘。

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目前未知這隻鴿子如何及何時上車，而8月10日正值「鴿子日」，即是以鴿子餅聞名於世的鎌倉老牌和菓子店豐島屋在1894年8月10日創業之日，由於鴿子的日文（鳩）發音為Hato，而8及10的訓讀音則為「ha」和「to」，因此8月10日的日文諧音為Hato，而今次霸王鴿坐車事件發生在鴿子日當天，有不少日本網民笑稱非常巧合。