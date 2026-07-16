奧克蘭消防員暖心用氧氣面罩救助鴿子　網友致謝盛讚｜有片

美國奧克蘭消防員近日出動撲滅一處車輛火災，控制火情後，發現一隻鴿子因吸入大量濃煙呼吸困難、蹣跚難行，一名消防員隨即細心地為鴿子佩戴專用小型氧氣面罩供氧。該消防局周二（7月14日）發布救援視頻，溫柔一幕迅速爆紅，成為治癒無數人的暖心名場面。



從視頻可見，消防員蹲下、手持小型氧氣面罩仔細地為鴿子供氧，鴿子亦高度配合，伸頭往前湊近氧氣面罩。

短暫吸氧後，恢復體力的鴿子順利振翅飛走，順利脫險。相關救援視頻獲得海量好評，不少網友感動表示「人類理當善待世間萬物生命」、「感激救治這隻小鴿子」。

不僅如此，視頻評論區湧現趣味互動，有網友調侃願自掏薪水支持這份善舉，還有幽默打趣保險公司或會向小鴿「收費」。

據網友透露，奧克蘭消防局向來樂於救助弱小，這並非首次救援鴿子，網友們亦大讚「奧克蘭消防員是最棒的」。