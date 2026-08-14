日本秋田縣擬建AI數據中心　負責官員「爆房look」網上出席遭停職

日本秋田縣政府計劃在當地興建全國最大規模的AI數據中心，負責的官員在網上出席傳媒發布會時，以一身浴袍打扮現身，更一度煙不離手。有網民發現，該名官員當時身處一間汽車旅館，與當局稱他身體不適的講法前後矛盾。事件曝光後，秋田縣政府宣布，涉事官員停職6個月。



日本放送協會（NHK）及秋田放送（ABS）8月14日報道，秋田縣政府稱，該名55歲課長級官員在本月較早前參加網上記者會的衣著和行為不當，亦出現在不適當的場所內，結果在網上發酵並引起社會極大迴響，因此決定對方停職6個月及降職兩級。

事發於6日，當時秋田縣政府就數據中心計劃舉行記者會，涉事官員、縣政府產業勞動部吸引企業推進監小野貴宏在網上參加，有職員稱如果可以的話就開鏡頭露面，於是他就遵從指示，但卻身披浴袍現身。

根據當地傳媒拍到的會面片段顯示，小野在空檔時間與鏡頭外的人談天，並一度背向鏡頭，回過頭時口噴白煙。而在記者會結束後，他在未有關閉鏡頭的情況下，公然拿起香煙「吞雲吐霧」。

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縣政府其後就事件致歉，稱小野因為身體不適，而臨時在家中參加記者會，因此無意識地燃點香煙。不過有醒目的網民指出，小野當時是身處秋田市內的一間汽車旅館內，推斷對方與一名不是妻子的女性「爆房」，批評縣政府講大話。