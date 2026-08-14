美國列逾40經濟體入轉運高風險　擬用AI查中國「洗產地」商品

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將數十個貿易夥伴列為協助中國規避關稅的潛在風險對象，並誓言未來將利用人工智能（AI）技術來協助檢測此類非法行為。



法媒報道，美國白宮8月13日發布報告，點名了包括歐盟、台灣以及美國的鄰國墨西哥和加拿大在內的經濟體。其他被列入名單的經濟體還包括印度、日本、韓國、越南。

2026年1月20日，阿根廷薩拉特港（Port of Zarate），無人機拍攝的畫面顯示，港口停泊着一艘船以及大量由比亞迪生產的電動和混能汽車。（Getty）

白宮稱，這份報告旨在解決長期以來對「非法轉運」（即洗產地）的擔憂。所謂「非法轉運」，是指貨物可能通過關稅較低的第三國轉運，以規避美國總統特朗普實施的更高關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）對媒體說：「多年來，這種大規模的轉運騙局讓中國得以通過40多個國家洗白出口商品。」

報告指出，40多個經濟體存在較高的非法轉運風險。對某些經濟體而言，轉運風險已「嵌入廣泛的合法貿易流中」。

報告還說，其他一些經濟體與中國相關的供應鏈融合度較高，另有第三類經濟體擁有諸如對美貿易優惠准入等優勢，因此成為「極具吸引力的轉運目標」。

納瓦羅說，白宮正與美國海關與邊境保護局密切合作開發一個AI驅動的「邊境偵測系統」，以協助評估貨物運輸是否涉及轉運。系統將分析貨運數據、運輸路線歷史及其他相關資料，尋找可疑交易。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

美國自特朗普第一任期於2018年對中國商品加徵關稅後，企業逐漸將部份供應鏈移出中國。經濟學家指出，越南等國因此成為受益者。

特朗普於去年重返白宮後，對美國貿易夥伴加徵了一系列關稅，這加劇了中國進口商品面臨的關稅壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

