日股大跌　《FX戰士久留美》作者續表達散戶心聲　網上公開止蝕圖

環球股市大幅波動，除了美股外，東京股市日經指數11月6日也暴跌，下挫3643點，單日下跌點數居歷史第三，跌幅達5.96%。近月熱播、反映小股民心態的動畫《FX戰士久留美》，原作者でむにゃん在動畫外也透過社交網站表達散戶心聲，並曬出自己的真實止蝕截圖。



改編自漫畫的《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん），講述年輕女子久留美為了替投資損手爛腳的母親「復仇」，繼而踏上炒賣外匯槓桿交易（Forex/FX）路途的故事，當中不少內容反映散戶的真實心理，如不甘止蝕、為求賺錢不惜加大槓桿與風險等，被網民譽為警世的「恐怖」動畫，自10月啟播後受到歡迎。

在美股5日暴跌後、日股未開市前，でむにゃん於6日凌晨便在X帳號發布日經指數盤外一度大跌6.85%的截圖，並附上久留美瑟瑟發抖的漫畫，然後寫道「這感覺……是要跌停的節奏啊……？」、「如果能把虧損控制在60萬到80萬日圓（約3萬至4萬港元）之間，那都算贏了」，並附上大哭的表情圖。

這位作者又發文指「時間已經無法回去了...」

至6日早上，でむにゃん更在X帳號公開自己的止蝕交易截圖，顯示在一筆投資日本半導體測試設備廠商Advantest股票的交易中，虧蝕766,508日圓（約3.8萬港元）。

帖文又指「這種時候，真會覺得幸好有把資金分散放在不同帳戶……真的……」。

事實上でむにゃん當初創作漫畫的靈感，正是源於其投資血淚史，曾自述在2008年開始接觸投資，最高曾經累計賠1400萬日圓（約69.3萬港元）。在投身漫畫界後，或在動畫開播之時，でむにゃん都繼續不時在社交網站X（前稱Twitter）講述自己的投資表現，公開其投資實況引來關注。