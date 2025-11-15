Labubu拍成電影？美媒：索尼影業買下改編權 真人或動畫版本待定
撰文：聯合早報
中國潮玩品牌泡泡瑪特旗下的代表玩偶Labubu在全球爆火後，據報索尼影業（Sony Pictures）已拿下它的電影改編權，並將開發以Labubu為主題的電影。
據《The Hollywood Reporter》報道，索尼影業本周已與Labubu相關權益方簽署協議。目前，這一項目仍處於早期階段，尚未確定製片人或導演，也未決定將以真人實拍還是動畫形式呈現。
擁有標誌性尖牙的Labubu由香港藝術家龍家升（Kasing Lung）設計。2019年，龍家升與泡泡瑪特簽署合作協議後，Labubu以盲盒形式正式亮相。受到韓國女團Blackpink成員Lisa，以及歌手Rihanna等明星的帶動，Labubu迅速走紅，成為全球潮玩現象級產品，帶動泡泡瑪特品牌整體爆火。
過去一年，泡泡瑪特利潤增長350%；限量版Labubu在二級市場的拍賣價格飆升至六位數，市場熱度異常高漲。
