便衣警察執法時為避免引起涉案疑犯的注意，會偽裝成不同角色。秘魯國家警察（PNP）為搗破一處裝有監視鏡頭而且遭加固的毒窟，11月11日派員假扮成學生和坐輪椅的殘疾病人，到接近入口處時再發動突襲，成功逮捕3名疑犯，以及繳獲大量可卡因。



據秘魯警方在社交媒體Facebook釋出的影片，偽裝成不同角色的警員悄悄接近毒窟的入口段，同一時間發動突襲。假扮殘疾的警員從輪椅上「彈起」，並拿着原本用毛氈覆蓋的大鐵槌破門突襲；另有看起來假扮成學生的警員，爬梯從二樓發動突襲。

從影片可見，警員突破大門並進入陰暗的房間後，當場壓制並逮捕了一名赤裸上身的疑犯。

警方在行動中查獲了2,270包可卡因鹼膏，以及47克可卡因。初步調查顯示，疑犯疑犯涉向附近一間教育中心的學生及民眾販賣毒品。

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警方表示，儘管毒窟安裝了監視器、加固鐵欄桿和門窗等安全措施，但警方憑藉情報工作和行動策略成功智破毒窟。被捕疑犯和遭繳獲的毒品已被移交給有關當局進行法律程序。