全球最多扭蛋機店舖不在秋葉原？池袋專門店逾3010部破健力士紀錄

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-06 11:05

日本人瘋扭蛋！現在還有扭蛋專賣店，創下健力士世界紀錄，因為這家店裏有超過三千部的扭蛋機。

日本的扭蛋，現在除了可愛玩具，還有專攻上班族的趣味擺飾；甚至還有珍珠首飾，也擺進扭蛋當中，讓日本扭蛋機的市場規模，已經達到每年四百億日圓。 日本東京池袋這家扭蛋專門店，可是寫下健力士世界紀錄。

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頒獎人：「3010部扭蛋機，達成健力士世界紀錄，恭喜你們。」 原來這家專門店裏蒐羅了3010部扭蛋機，是全世界最多。 類似這樣的扭蛋專門店，光是今年，在日本全國就出現六家，過去10年，市場規模增加1.5倍的扭蛋市場，儼然成了玩具業者的新戰場。

扭蛋玩具要開拓市場，目標對準社會人士。 日本主播：「這是貓的擺飾，動作有點奇特，看吧連我們主播都在模仿。這要怎麼使用呢？就像這樣，可以放原子筆或鉛筆。」連日本主播都為之瘋狂，類似這樣的扭蛋擺飾，正風靡日本的OL。

消費者：「在自己能看到的地方，放喜歡的扭蛋，就會覺得很可愛。」 除了療癒，日本扭蛋現在還走高級風。比方說，這部扭蛋機，扭一次就要1000日圓；原來裏頭裝的竟然是珍珠首飾。

珍珠業者：「能不能提供消費者，可以輕鬆購買的Akoya珍珠，是我們一直思考的。」 扭蛋珍珠儘管是品質較差，無法當成商品販賣的次等貨，卻改變了消費者「扭蛋等於便宜玩具」的刻板印象。

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