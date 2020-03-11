日本扭蛋「妹妹親筆信」！內容超獵奇嚇壞網民？到底寫了什麼？

在這個網路發達的世代，一般人與親朋好友之間的日常聯繫通常都是透過通訊軟體進行。以前學生時代遇到朋友生日，三五好友會集結起來送張大卡片、或是寫「生日板板」來慶祝，自從踏入社會後，幾乎都是在社群平台留言祝賀一下，很少送出自己親手寫的卡片了。（有啦，情侶交往大概前幾年還會寫，結婚之後就...呵呵呵）

「充滿手寫的溫度」這是許多人對親筆信的印象，如今要是能夠收到別人送的親筆信，想必更是意義非凡。日本一間玩具廠商於是推出了「妹妹的親筆信」扭蛋，扭蛋機外寫著「灌注情感手寫的信」，一顆販售200日圓（全6種）。

原本以為買了扭蛋就可以收到充滿情意的信件，但信件內容中妹妹想說的卻是......

其實在妹妹青澀的筆跡下所寫的內容，主要是妹妹為了打蒼蠅而「親手」推了媽媽下樓，同時也向哥哥強調她真的不是故意的（我才不信）。一名日本網友買了這顆親筆信扭蛋後，將信件拍下來上傳到推特引起熱議，網友表示「為了蒼蠅所犯下的謀殺案」、「花了兩百買到地獄般的真相」；甚至也有網友熱烈討論親筆信的背後究竟是誰所寫「每封信的筆跡真的都有一點點不一樣！」、「其實妹妹的信是大叔寫出來的吧」。

最後，還有網友將其他親筆信扭蛋的信件分享出來，妹妹在每封信件的設定都不太相同，像是只能看我一人的病嬌類型、向其他女生宣示主權的強勢型，總之是應有盡有。要是讀者們有機會去日本，或許也可以留意看看扭蛋店有沒有這款「妹妹的親筆信」囉！

▼▼▼最後有封係特別版！？▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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