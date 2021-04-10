菲臘親王逝世｜支持戴安娜走過「離婚風暴」　書信往來表達關心

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-10 13:24

英女王伊利沙伯二世丈夫菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）4月9日逝世，享年99歲。從歷史照片回看他與戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的合照，令人想到兩人也留下故事，讓外界一窺英國王室內部，並非如外界所想像的那麼冷漠。

1997年戴安娜逝世的葬禮一幕，菲臘親王（左一）帶着兒子與孫子們走在戴安娜的靈柩後。（Getty Images）

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菲臘親王1947年與英女王結婚74年，陪伴她面對不少王室的問題，她也會就重要事件徵詢他的意見。他一步一步走來，始終以自己的方式守護王室。其中在長子查理斯王子與戴安娜婚姻危機中，可見他恰當地發揮身為家長的力量、運用良好的交際手腕、表達關心，同時不影響英女王及王室在外形象。

關係由差轉好

菲臘親王與戴妃關係並非一開始便是好。在2020年出版的一本菲臘親王傳記寫道，戴安娜曾向朋友稱，自己不喜歡這位老爺。她也曾向兩名兒子說，永不要像爺爺那樣大聲呼喝。菲臘親王曾對戴安娜有不滿。名為《戴安娜：她的真實故事》（Diana: Her True Story）的傳記面市後，他為之憤怒，並呼籲她維護王室尊嚴。

圖為《戴安娜：她的真實故事》封面。（亞馬遜網站截圖）

書信往來充滿感情

他們後來變得友好。戴安娜信中滿有感情地以Dearest Pa（親愛的爸爸）為開端，菲臘親王在信中下款也以Pa（爸）作結。這足見兩人私下相處，那種「溫度」是超越王室成員、長輩與後輩之間往來。

菲臘親王本為英國王室的「外人」，他曾向戴安娜王妃坦言自己是個「局外人」。從這句話可引伸地想到，對背景相近的戴安娜，他是有一定程度的理解的。看着兒子兒媳離婚，他自然有過不快，但他私下有對戴妃表示支持。

包括美國霍士新聞王室記者奎因（Tom Quinn）在內的記者或作家甚至說，在此事上，菲臘親王一開始就站在戴安娜一方。

他曾在信中對她說：「我只能再說我曾說過的，如我獲邀，我將一直盡我所能去幫助您和查理斯。但我頗準備承認我在婚姻輔導方面沒天份！」

這是《戴安娜：她的真實故事》出版後3個月，菲臘親王向她寫的信，它讓她感覺到他的心意。1992年7月12日她回信稱，自己為菲臘親王近期來信深受感動，稱「您真的在乎我」。在另一封由信中她說：「我想讓您知道，我對您嘗試解決這極困難家庭問題所採取的、了不起方法，是有多欽佩。」

她還幽默地寫下，菲臘親王自稱婚姻輔導技巧不佳，是過謙的說法，她還期待在往後數月仍能得到他的建議。不過，她與查理斯的婚姻早已沒得救，查理斯夫婦最終在1992年12月離婚。

圖為戴安娜王妃和菲臘親王的合照。（Instagram＠familyofwilliamandcatherine）

罕見公開澄清

縱使事實上戴妃及菲臘親王的關係良好，但兩人不和傳聞不時出現在英國小報，大概多少也會對菲臘親王構成困擾。他曾在2002年就戴妃發布前所未見的聲明，稱自己從未在致送她的信函中表現「無禮或絕情」，他否認在曾在書信中寫過貶低她的字句，並稱這是對他與新抱關係的「嚴重失實陳述」。

圖為菲臘親王2002年11月26日發布的聲明。（英國王室網站）

菲臘親王對戴妃說的話，令人感受到家人之間的溫暖，這非英國王室會常為外界所見的一面。戴妃的前管家伯勒爾（Paul Burrell）亦「隔空」為菲臘親王做證，稱菲臘親王曾向戴妃說：「媽媽（英女王）和我都不縱容查理斯與卡米拉的關係，而我們一生都不能理解，他為何選擇卡米拉而不是您。」

查理斯與卡米拉藕斷絲連的關係，令戴安娜一直不滿，圖為1980年的戴安娜和卡米拉（Getty Images）

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